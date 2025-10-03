Dolar
Haberin Gündemi Genel Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde başladı. Gram altın 5.180 TL seviyesine gerilerken, ons altın 3.844 dolardan işlem görüyor.

Yayınlanma
14
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Okunma Süresi: 1 dk

Altın piyasasında hafta boyunca süren dalgalı seyir, haftanın son işlem günü olan 3 Ekim Cuma sabahında da devam etti. Dün 5.213 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, sabah saatlerinde gerileyerek güne düşüşle başladı.

Ons Altın 3.844 Dolar Seviyesinde

Küresel piyasalarda dikkatle takip edilen ons altın, dün 3.900 dolar seviyelerini test etti. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan ons, 3 Ekim sabahında 3.844 dolar civarında işlem görüyor.

Gram Altında 5.200 TL Kritik Eşiği

Dünkü zirvesinden geri çekilen gram altın, sabah saatlerinde 5.180 TL seviyelerine kadar düştü. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise gram altının yeniden 5.200 TL’nin üzerine çıkıp çıkamayacağı oldu.

3 Ekim Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış 5.149,65 TL – Satış 5.150,29 TL

Ons Altın: Alış 3.845,58 USD – Satış 3.846,12 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.646,00 TL – Satış 8.731,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.293,00 TL – Satış 17.474,00 TL

Tam Altın: Alış 34.076,04 TL – Satış 34.745,30 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.479,00 TL – Satış 34.814,00 TL

Ata Altın: Alış 35.140,92 TL – Satış 36.024,26 TL

