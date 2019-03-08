Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi

Elektrik çarpması sonucunda canından olan Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Elektrik çarpması sonucunda canından olan Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir gözyaşları arasında toprağa verildi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayata genç yaşta veda eden Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Kadirhan Özdemir için Hunat Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı tertip edildi. Cenazeye Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Kapalı Kale Taraftar Grubu'ndan kalabalık bir taraftar topluluğu da yer aldı.

Genç Yaşta Aramızdan Ayrıldı

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Kayserispor Taraftarının tabutuna gönül verdiği Sarı-Kırmızılı forma, kaşkol ve bayraklar dikkatlerden kaçmadı. Gözyaşları içinde uğurlanan Kadirhan Özdemir, Talas ilçesinin Reşadiye Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Seri katil tutuklandı!
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
Akşener'e suç duyurusu
Bu oyun intihara sürüklüyor
Olcay Şahan 2 ay sonra takımıyla antrenmanda
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
81 ilin belediyelerine genelge gönderildi
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Pilot uçuş esnasında uyuya kaldı!
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Yerli otomobil fabrikası Bursa'da
Yerli otomobil fabrikası Bursa'da
Survivor Hikmet ile Dimitra aşk mı yaşıyor?
Survivor Hikmet ile Dimitra aşk mı yaşıyor?
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Seri katil tutuklandı!
Seri katil tutuklandı!
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
5 yıllık esrarengiz uçak hala kayıp
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatil mi olacak?
Akşener'e suç duyurusu
Akşener'e suç duyurusu
Bu oyun intihara sürüklüyor
Bu oyun intihara sürüklüyor
Olcay Şahan 2 ay sonra takımıyla antrenmanda
Olcay Şahan 2 ay sonra takımıyla antrenmanda
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
81 ilin belediyelerine genelge gönderildi
81 ilin belediyelerine genelge gönderildi
Taksicilere Dışişleri Bakanlığı'ndan sürpriz ÖTV indirimi
Taksicilere Dışişleri Bakanlığı'ndan sürpriz ÖTV indirimi
İzmit'te vapurdan tramvaya ücretsiz aktarma
İzmit'te vapurdan tramvaya ücretsiz aktarma
Çalışan anneye aylık 80 lira ek gelir
Çalışan anneye aylık 80 lira ek gelir

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji