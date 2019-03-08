Genç Kayserispor taraftarı toprağa verildi

Elektrik çarpması sonucunda canından olan Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir gözyaşları arasında toprağa verildi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayata genç yaşta veda eden Kayserispor tribünlerinin sevilen ismi Kadirhan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Kadirhan Özdemir için Hunat Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı tertip edildi. Cenazeye Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Kapalı Kale Taraftar Grubu'ndan kalabalık bir taraftar topluluğu da yer aldı.

Genç Yaşta Aramızdan Ayrıldı

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Kayserispor Taraftarının tabutuna gönül verdiği Sarı-Kırmızılı forma, kaşkol ve bayraklar dikkatlerden kaçmadı. Gözyaşları içinde uğurlanan Kadirhan Özdemir, Talas ilçesinin Reşadiye Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.