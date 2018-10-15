Gaga Bulut kimdir gerçek adı ne? Gaga Bulut neden gözaltına alındı?

Gaga Bulut gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Gaga Bulut' lakabyıla bilinen fenomen neden gözaltına alındı? Sosyal medyada paylaştığı videolarda düzenlediği sözde yarışmalarla ergenlik çağındaki erkek çocuklarını öpüştüren Gaga Bulut, büyük tepki çektmişti.

Peki Gaga Bulut neden gözaltına alındı? Gaga Bulut'un gerçek adı nedir?

Gaga Bulut lakabıyla bilinen ve sosyal medyada videolar yayınlayan kişi gözaltına alındı. Gaga Bulut hakkında birçok soru merak edilmeye başlandı. Gaga Bulut'un gerçek adı ne sorusu da cevap aranan sorular arasında.

GAGA BULUT KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Gaga Bulut'un gerçek adı Bulut Altuğ'dur. Gaga Bulut yani Bulut Altuğ sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapılan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SÖZDE YARIŞMAYLA ERKEK ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRMÜŞ, LAİKLİK KAZANACAK DEMİŞTİ

İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak küçük yaştaki çocuklara para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar bulundurduğu belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan kişinin B.A. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.