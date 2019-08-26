Fatih Terim'den yönetime Falcao göndermesi

Galatasaray, Süper Ligin 2. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonunda beIN Sports'a konuştu. Terim Falcao ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Biz kendimize bakacağız. Son anda auta gidecek top, iki kişi birbirine çarpacak, oradan Donk'a gidecek, çarpacak, gol olacak. Seri'nin atıldığı bölüme kadar oynadığımız oyun, artırarak yapmamız gereken oyun. Maalesef, şampiyona yakışan bir başlangıç yapamadık. Şimdi arkadaşlar, daha tabii konu hep Falcao. Ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkan, yönetim kurulu, bu işte yetkili arkadaşlarımızın elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının en başta UEFA sebebi var.

Hoca Falcao'yu istemiyor diyorlar. Kim istemez Falcao'yu? Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Falcao'nun klasını bir kenara bırakacak olursak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız."