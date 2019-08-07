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Falcao'dan yeni haber!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao'dan yeni haber!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'a Falcao'dan yeni bir haber geldi. Son kararın yönetim tarafından verileceği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'a Falcao'dan yeni bir haber geldi. Son kararın yönetim tarafından verileceği kaydedildi.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao hakkında ilk kez konuşan Jardim, önemli sözler kullandı. Falcao'nun kalmasını istediğini söyleyen Jardim, kararın yönetim ile oyuncu arasında olduğunu kaydetti.

Portekizli çalıştırıcı, ''Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Onu ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. %200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım.'' şeklinde konuştu.


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