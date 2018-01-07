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Evra transferinde Gomis faktörü
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Evra transferinde Gomis faktörü

Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Fransız yıldız Evra için 36 yaşındaki yıldızıın eski takım arkadaşı Gomis devrede.

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listenin başındaki isim Patrice Evra için girişimler devam ediyor. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Fransız oyuncu için bir yandan yönetim çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan Galatasaray'ın golcüsü Gomis'in de transfer için mesai harcadığı öğrenildi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu Gomis, Marsilya'dan takım arkadaşı Evra için yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirirken, yıldız oyuncunun Türkiye ligi ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Marsilya'dan olaylı şekilde ayrıldıktan sonra sahalara çıkmayan Evra, Katar'da bulunan özel sğpr merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Fiziki açıdan eksiğinin bulunmadığını belirten Evra'nın kısa bir hazırlık sürecinin ardından forma giyecek seviyeye gelebileceği ifade edildi.

Sezonun ilk yarısında Marsilya ile sözleşmesini feshettikten sonra bonservisi elinde olan Evra'nın herhangi bir bedel ödenmeden sarı-kırmızılılara katılacak olması, önemli bir avantaj olarak görülüyor.


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