Evlilik hazırlığı yapan arkadaşının hesabından para aktardı

Manavgat'ta lüks bir otelde çalışan 15 yaşındaki M.Ç. arkadaşının hesabından binlerce TL'yi kendi hesabına geçirdi. Ailesiyle görüntülü konuşmak için arkadaşının cep telefonunu isteyen M.Ç. cep telefonundaki banka uygulaması üzerinden kendi hesabına 6 bim 390 TL aktardı. Ertesi gün durumu fark eden Yasin Yiğit, M.Ç. hakkında şikayette bulundu.

Düğün hazırlığı yapan 20 yaşındaki Yasin Yiğit, iş ve oda arkadaşı M.Ç. tarafından dolandırıldı. Ailesiyle görüntülü konuşmak için telefonunu M.Ç.'ye veren Yiğit, ertesi gün düğün masrafları için hesabında bulunan paradan 6 bin 390 TL arkadaşının hesabına aktarıldığını fark etti. Yasin Yiğit'in şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı.

AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEK İÇİN İSTEDİ

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Yasin Yiğit (20), geçen cuma günü lojmanda aynı odada kaldığı arkadaşıyla ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıktan sonra tıraş olmak için berbere gitti. Yasin Yiğit tıraş sırası beklerken, ailesiyle görüntülü görüşmek için arkadaşı M.Ç.'ye cep telefonunu verdi. Berberden çıkan M.Ç. yaklaşık yarım saat sonra görüşmesini yaptığını söyleyerek telefonu Yasin Yiğit'e verdi.

6 BİN 390 TL AKTARDI

Dün sabah saatlerinde cep telefonundan banka uygulamasını açarak hesabını kontrol eden Yasin Yiğit, hesap bakiyesinin 5 bin 450 lira olduğunu gördü. Yapılan işlemleri kontrol eden Yasin Yiğit, cuma günü berberde tıraş olurken kendi hesabından arkadaşı M.Ç.'nin hesabına 6 bin 390 TL havale yapıldığını fark etti. Yasin Yiğit'in şikayetçi olması üzerine M.Ç., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ç., paranın bir kısmını harcadığını ve sadece 4 bin lirasının hesabında kaldığını söyledi. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞİFREMİ NASIL ÖĞRENDİ BİLMİYORUM

Yaşadığı olayın şokunda olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, Şifremi nasıl öğrendi bilmiyorum. Ben bu çocukla aynı otelde çalışıp, 5- 6 aydır aynı odada kalıyordum. Kendisinin cep telefonuyla görüntülü görüşme yapılmıyor. Daha önceleri de ailesiyle görüşmek istediği zaman hep telefonumu verdim dedi.

"15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM VAR"

Düğün için para biriktirmek amacıyla mart ayından bu yana Manavgat'ta olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, Yarın iş yerinden ayrılacaktım. 15 gün sonra düğünüm var. Kendisi de bunu biliyor. Ben para biriktirebilmek için her türlü zahmete katlanıyorum. İyilik yaptığım insandan gördüğüm davranışa inanamıyorum. Bu insanlık mı diye konuştu.