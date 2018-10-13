Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı

İskenderun'da aldatılan bir vatandaş çareyi çırılçıplak sokağa çıkarak isyan etmekte buldu. İsmi açıklanmayan bir vatandaş İskenderun'da Namık Kemal Caddesi üzerine çırılçıplak çıktı. Eşinin ihanetine uğrayan vatandaş, "Ben Mecnun'um, Leyla'mı koklatmam." diye bağırdı.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bir vatandaş Çay Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'ne çıktı. Yakında bulunan bir otoparkta üzerindeki kıyafetleri çıkaran vatandaş, kalabalık caddede çırılçıplak dolaşmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği çıplak vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİN İHANETİ İSYAN ETTİRDİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi'nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Ben Mecnun'um, Leyla'mı koklatmam" diye bağırdı.

ÇIPLAK VATANDAŞA ÇARŞAFLI ÖNLEM

Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü.