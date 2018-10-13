Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı

Hatay İskenderun'da eşinin bir akrabasıyla kendisini aldattığını öğrenen bir vatandaş çırılçıplak sokağa çıkarak isyan etti.

İskenderun'da aldatılan bir vatandaş çareyi çırılçıplak sokağa çıkarak isyan etmekte buldu. İsmi açıklanmayan bir vatandaş İskenderun'da Namık Kemal Caddesi üzerine çırılçıplak çıktı. Eşinin ihanetine uğrayan vatandaş, "Ben Mecnun'um, Leyla'mı koklatmam." diye bağırdı.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bir vatandaş Çay Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'ne çıktı. Yakında bulunan bir otoparkta üzerindeki kıyafetleri çıkaran vatandaş, kalabalık caddede çırılçıplak dolaşmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği çıplak vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ciplak

EŞİNİN İHANETİ İSYAN ETTİRDİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi'nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Ben Mecnun'um, Leyla'mı koklatmam" diye bağırdı.

ÇIPLAK VATANDAŞA ÇARŞAFLI ÖNLEM

Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı
Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı
Arda Turan'dan her şey yolunda pozu
Sinan Akçıl'dan 'Çakma Justin Bieber' açıklaması
Phillip Cocu İspanyol yıldıza sarıldı
Nihat Doğan'ın kız çocuklarını alıkoyduğu iddiaları hakkında karar
ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'un tahliyesi için ne dedi?
Genç modele arabasında silahlı infaz
Bahçeli: Brunson'un tahliyesi milli vicdanı rahatsız etti
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı
Eşi tarafından aldatılan adam çırılçıplak sokağa çıktı
Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı
Komşu kavgasında küçük bebek ağır yaralandı
Arda Turan'dan her şey yolunda pozu
Arda Turan'dan her şey yolunda pozu
Sinan Akçıl'dan 'Çakma Justin Bieber' açıklaması
Sinan Akçıl'dan 'Çakma Justin Bieber' açıklaması
Phillip Cocu İspanyol yıldıza sarıldı
Phillip Cocu İspanyol yıldıza sarıldı
Nihat Doğan'ın kız çocuklarını alıkoyduğu iddiaları hakkında karar
Nihat Doğan'ın kız çocuklarını alıkoyduğu iddiaları hakkında karar
ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'un tahliyesi için ne dedi?
ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'un tahliyesi için ne dedi?
Genç modele arabasında silahlı infaz
Genç modele arabasında silahlı infaz
Bahçeli: Brunson'un tahliyesi milli vicdanı rahatsız etti
Bahçeli: Brunson'un tahliyesi milli vicdanı rahatsız etti
Ajanlık ve terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Brunson serbest bırakıldı
Ajanlık ve terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Brunson serbest bırakıldı
Galatasaray Japon yıldızı takibe aldı
Galatasaray Japon yıldızı takibe aldı
ABD'li rahip Andrew Brunson için istenen ceza belli oldu
ABD'li rahip Andrew Brunson için istenen ceza belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık