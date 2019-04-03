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Erzincan'da 19 muhtar kura ile belirlendi
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Erzincan'da 19 muhtar kura ile belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan'da eşit oy alan adaylar kura ile muhtar oldu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kent merkezindeki 2 mahalle, 6 ilçede 1 mahalle ile 16 köyde en yüksek ve eşit oy alan muhtar adayları için kura çekilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun '138 Sayılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelgenin 49. Maddesinin (a) Fıkrasınca' kura çekimi yapıldı.

Kura sonucu; Yalnızbağ beldesindeki Davarlı Mahallesi, Ulalar beldesindeki Üçkonak Mahallesi, Çayırlı ilçesinde Başköy ve Toprakkale köyleri, İliç ilçesinde Sabırlı ve Kozluca köyleri, Kemah ilçesinde Cirgişin Mahallesi ile Koçkar ve Kutluova köyleri, Refahiye ilçesinde Çıragediği, Güzle, Göçevi, Kırantapa, Mendeme Köyçukuru ve Uludere köyleri, Tercan ilçesinde Çukuryurt, Küçükağa ve Küllüce köyleri, Üzümlü ilçesinde ise Derebük köyü olarak belirlendi.


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