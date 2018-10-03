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Endonezya'da yanardağ felaketi meydana geldi
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Endonezya'da yanardağ felaketi meydana geldi

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da şimdide yanardağ felaketi meydana geldi. Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Endonezya halkı son yılların en büyük doğal afetlerini ardı ardına yaşıyor. Geçtiğimiz cuma günü depremle başlayan doğal afetler zinciri tsunamiyle devam etmişti. Endonezya'da şimdi de yanardağ patlaması meydana geldi.

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi. Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.


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