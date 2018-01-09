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En masum abur cubur çikolata
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

En masum abur cubur çikolata

Hazır ambalajlı ürünlerin pek çok yapay madde içerdiğini hatırlatan uzmanlar, bu ürünlerin vücudumuza zarar verdiğini ve metabolizmamızı bozduğunu vurguluyor.

Doğal gıdaları vücudumuzun sindirip sağlıklı bir şekilde kana karıştırmasının daha kolay olduğunu belirten uzmanlar, yapay gıdaların vücudumuzun hormonal dengesini bozduğunun altını çiziyor. 

Söz konusu besinlerin aşırı insülin üretimine sebebiyet verdiğini belirten uzmanlar, bu durumunda yağlanmayı ortaya çıkardığını hatırlatıyor.

Cips, bisküvi gibi ambalajlı ürünleri sofralarımızdan uzak tutmamız gerektiğini işaret eden uzmanlar, çikolatanın söz konusu abur cuburlara oranla daha sağlıklı kabul edildiğini de dile getiriyor. 

İçerisinde daha az katkı maddesi konulan çikolata türlerinden ölçülü olarak tüketebilirsiniz. Ancak özellikle bisküvi, kraker, cips gibi ürünlerdeki yağlar, raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri vücudun metabolik faaliyetlerini bozar.

Uyumadan önce tüketilen bir paket cips, bir paket bisküvi, bir şişe kola ya da meyve suyu alacağımız 1000-1200 kaloriye denk gelir. Akşam vakti çok hareket etmediğimiz ve uykuda da çok fazla kalori harcamadığımız için, harcayacağımız maksimum kalori 200-300'dür.

Geriye kalan 900 kaloriyi vücut mecburen depolamak zorundadır. Bu kaloriyi yakmak için de için de minimum, orta tempoda, 10 bin adım atılmamız gerekir. Kolesterol daha çok masa başında çalışan kişilerde görülür.

Günlük 5 bin adımdan daha az atanlarda, fast food tarzı beslenenlerde ve gençlerde adölesan çağı dediğimiz (12- 16 yaş) döneminde görülebilen bir durumdur. Tamamen bozuk beslenme tarzı ve egzersizden uzak bir hayat süren herkeste kolesterol yüksekliği karşımıza çıkabilir. Özellikle alkol kullanan kişilerde kolesterolün olumsuz etkisi iki katına çıkar.


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