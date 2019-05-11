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Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim
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Politika - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,KKTC'ye ziyarette bulundu.Eski Cumhurbaşkanı KKTC kurucusu,Rauf denktaş'ın anıt mezarını ziyaret eden,yazdığı şeref defterinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı titrini kullanan İmamoğlu ''Seçimin neticesine etki eden hukuk dışı anlayışla karar alan heyetin içerisinde bu sürece olumsuz oy veren bir kaç insanın kanaatiyle,16 milyon insanın kararını asla ne ruhumda, ne bedenimde yok saymayacağım.16 milyon İstanbullu kardeşimin verdiği karar doğrultusunda titrimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazdım ve yazmaya da de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldıktan sonra KKTC'ye resmi ziyarette bulunmayı planlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin aldığı kararın ardından Ada'ya gitti.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı eşi Dilek İmamoğlu ile beraber ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ,görüşmesini burada basına kapalı yaptı.

Cumhurbaşkanı çıkışında açıklamalarda bulunmayan fakat kendisine çığ gibi sevgi gösterilerinde bulunan Ada halkıyla beraber fotoğraf çektirip,ayaküstü sohbet eden Ekrem İmamoğlu,hemen akabinde Doktor Fazıl Küçük'ün anıt mezarına ziyarette bulundu.Kıbrıs'ın istiklal mücadelesinin simge isimlerinden Fazıl Küçük'ün mezarına çelenk bırakan Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer durağı ise KKTC kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı oldu.Burada Denktaş'ın kızları Ender ve Değer Denktaş ile eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Girne Belediye Başkanı Nidayi Güngördü tarafından karşılanan İmamoğlu,yine burada anıt mezara çelenk bıraktı.Anıt şeref defterine ,''KKTC kurucusu Sayın Rauf Denktaş,manevi huzurunuzda,yavru vatan Kıbrıs'ta soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesi ve ulus yaratarak bir devletin varlığını oluşturmanız bizlere yeni nesil gençlere,vatanın bölünmez bütünlüğü,tam bağımsızlığın,cumhuriyet ve demokrasinin Kıbrıs'ta sembolü ve lideri oldunuz.Kıbrıs'ta hayatının iki yılını geçirmiş,sizleri yaşarken tanımış ve İstanbul'da Beylikdüzü'nde sizlerin anıtını yaparak Türkiye'ye,İstanbul'a anlatmanın onurunu yaşıyorum.Ruhun şad olsun''yazdı ve ekledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

TİTRİ KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM

Konuşmasında basın mensuplarından soru alan Ekrem İmamoğlu,Büyükşehir Belediye Başkanı olarak anıt şeref defterini imzalamasının hatırlatılması üzerine,''Ülkemizde bir demokrasi mücadelesi verilmektedir.Seçimin neticesi bellidir.Seçimin neticesine etki eden hukuk dışı anlayışla 16 milyon İstanbullu kardeşimin kararını yok sayamam.Ben İBB Başkanı olarak yazarken bunu 16 milyon İstanbul'lu kardeşimin verdiği kararla yazmışımdır.Yazmaya da devam edeceğim''dedi.Ekrem İmamoğlu daha sonra Boğaz Şehitliğine ziyarette bulundu.


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