Ekonomi Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

14
14
Yabancı Yatırımcılar 164,9 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu yayımladı. Bu rapor, yurt dışındaki yatırımcıların Türk menkul kıymetlerine yönelik son dönem hareketlerini detaylandırıyor. Geçtiğimiz hafta, yurt dışında yerleşik kişiler toplamda 164,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bu durum, yatırımcıların piyasa dinamiklerine olan tepkisini ve stratejilerini gözler önüne seriyor.

Devlet İç Borçlanma Senetlerinde Artış

Aynı dönemde, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında önemli bir net alım gözlemlendi. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 12 Eylül haftasında toplamda 587,9 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. Bu veriler, yabancı yatırımcıların devlet tahvillerine olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Hisse senedi satışları ile birlikte, genel yönetim dışındaki sektör (ÖST) varlıklarında da 167,8 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Değişim

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 5 Eylül haftasında 32 milyar 426,1 milyon dolar iken, 12 Eylül haftasında bu rakam 30 milyar 963,2 milyon dolara geriledi. DİBS stokları ise bu dönemde artış göstererek 14 milyar 488,9 milyon dolardan 15 milyar 75 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 835,4 milyon dolardan 665,5 milyon dolara düşerek dikkat çekti.

Yatırımcıların bu tercihlerinin ardında, piyasalardaki genel belirsizlikler ile birlikte ekonomik göstergelerin etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle hisse senetlerindeki satışlar, uluslararası yatırımcıların risk iştahındaki değişimleri yansıtırken, DİBS'e olan talep, güvenli liman arayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu veriler, Türkiye’nin finansal piyasalarındaki dalgalanmalara dair önemli ipuçları sunuyor.

