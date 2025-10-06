Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik iletim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım atarak Dünya Bankası ile 750 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, ülkenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi (TPTS) çerçevesinde gerçekleştirildi. Anlaşmanın imza töreni, İstanbul'da düzenlenen 11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı sırasında gerçekleştirildi.

TPTS Projesi ve Bileşenleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla imzalanan bu kredi anlaşması, Türkiye’nin enerji iletim sisteminin modernizasyonu ve güçlendirilmesi için kritik bir rol üstlenecek. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 750 milyon dolar olarak belirlenirken, üç ana bileşen üzerinde yoğunlaşılacak. Bu bileşenler, iletim şebekesinin güçlendirilmesi, şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) için teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarıdır.

İletim Şebekesinin Güçlendirilmesi

Proje kapsamında iletim şebekesinin güçlendirilmesi için 670 milyon dolar kredi tahsis edilecek. Bu fon, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasını ve şebeke güvenilirliğinin yanı sıra dayanıklılığının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Böylece, artan enerji talebine daha etkin bir şekilde yanıt verilebilecek.

Dijital Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu

Bunun yanı sıra, şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi için 74 milyon dolar kredi sağlanması planlanmaktadır. Bu kaynak, şebeke operasyonlarının dijital dönüşümünü destekleyerek yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Dijitalleşme ile birlikte, enerji yönetiminde daha etkin ve verimli bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.

Teknik Yardım ve Fizibilite Çalışmaları

TPTS Projesi, aynı zamanda TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarına da odaklanacak. Bu aşamada, 2 milyon dolarlık bir hibe ile Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattı için fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu hattın kurulması, Türkiye'nin enerji altyapısını daha da güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor.

Yeni Anlaşmalar İçin Görüşmeler Devam Ediyor

TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında ek kredi anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu yeni anlaşmalar, Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik daha fazla kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliğini artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla atılan bu adımların önemine dikkat çekiyor.