Türk İş İnsanları Azerbaycan'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, Türk iş insanları Azerbaycan'daki yatırım fırsatlarını kapsamlı bir şekilde inceledi. Özellikle Karabağ ve çevresindeki işgalden kurtarılan bölgelerdeki potansiyel fırsatlar müzakere edildi. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Yatırım Fırsatları ve Sektörel Analizler

Azerbaycan'a gerçekleştiren ziyaret kapsamında Türk iş insanları, ülkenin ekonomik yapısındaki çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerde, savunma sanayi, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerdeki yatırım imkanları masaya yatırıldı. Karabağ ve çevresindeki bölgelerin sunduğu teşvikler ve devlet destekleri, Türk iş dünyası için cazip bir ortam oluşturuyor. İş insanları, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılan adımları olumlu buluyor.

İşbirliği ve Bilgilendirme Toplantıları

TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, ziyaretin önemine vurgu yaparak, vakfın Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluk ve kardeşlik köprüsü işlevi gördüğünü ifade etti. Attar, Türk iş insanlarının Azerbaycan'daki üst düzey heyetler tarafından bilgilendirildiğini, özellikle Karabağ ve işgalden kurtarılan bölgelerdeki yatırım alanlarının cazip fırsatlar sunduğunu belirtti. Bu süreçte, yapılan görüşmelerde devletin sunduğu teşvikler de ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Stratejik Projeler ve Gelecek Vizyonu

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Zengezur Koridoru'nun bölgesel ticaret üzerindeki önemli etkilerine değinerek, Azerbaycan'ın Orta Koridor'un stratejik bir parçası haline geleceğini ifade etti. Türk iş insanlarının bu potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, enerji ve savunma sanayii altyapısına yönelik yatırımların önemine dikkat çekti.

İş insanı Gökhan Hacıoğlu, Azerbaycan’da Türk iş insanlarına öncelik verildiğini ve burada gerçekleştirilen projelerin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Yatırım teşviklerinin cazip olduğunu söyleyen Hacıoğlu, bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gıda, yemek ve hayvancılık sektörlerinde de yatırımlar yapmayı planlayan iş insanı Turan Kuytak, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve edindikleri bilgileri kullanarak yatırım alanlarının fizibilitesini çıkaracaklarını ifade etti.