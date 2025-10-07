Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aydın'da Toplu Açılış Töreninde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin istihdam artışı, yatırım iştahının güçlenmesi ve üretim ile ihracat alanında kaydedilen rekorlarla bölgesinin güven ve cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Aydın'a Yeni Yatırımlar

Bakan Kacır, Aydın'a yeni yatırımlar kazandırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. GEKA aracılığıyla şehre kazandırılan 10 yeni proje ile Aydın'ın Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyeceğini vurguladı. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 23 yıl içinde üretim, teknoloji ve kalkınma alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Bu bağlamda, yerli ve milli üretim kapasitesinin artırıldığını ve Türkiye'nin kendi SİHA'ları, helikopterleri ve elektrikli araçları gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Kalkınma Projeleri ve Destekler

Bakan Kacır, Aydın'ı kalkınmanın öncü şehirlerinden biri haline getirmek için yürütülen teşvik mekanizmaları ve bölgesel kalkınma projelerine dikkat çekti. Organize sanayi bölgelerinin toplam alanının 780 hektardan 1717 hektara çıkarıldığını ifade eden Kacır, çevre dostu üretim anlayışını benimsediklerini ve Buharkent ile Söke organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerinin en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. KOSGEB aracılığıyla KOBİ ölçeğindeki işletmelere 2,3 milyar lira destek sağlandığını aktaran Bakan Kacır, yatırım teşvik sisteminin sağladığı avantajlarla 278 milyar lira yatırım ve 42 binden fazla nitelikli istihdam imkanı sunulduğunu belirtti.

Pamuk Üretimine Yönelik Yatırımlar

Bakan Kacır, Aydın'da 342 projeye toplamda 923 milyon lira destek sağladıklarını vurgulayarak, bu projelerin kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Özellikle pamuk üreticileri için kurulan 18 bin ton kapasiteli lisanslı depo projesinin, Aydın'ın tarımsal ticaretteki itibarını artıracağını söyledi. Sanayiden tarıma, yöresel ürünlerden sosyal projelere kadar geniş bir yatırım yelpazesinin devreye alınacağını belirten Kacır, Aydın'ın üretim kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Protokol İmzaları ve İş Dünyası ile Buluşma

Törenin sonunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı arasında "Aydın Bilim Merkezi" kurulmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Törene katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kısa konuşmalar yaptı. Bakan Kacır, programı kapsamında sanayiciler ve iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.