Haberin Gündemi Ekonomi Karadeniz'de Hamsi Av Sezonu Başladı: Balıkçılardan Umut Dolu Beklentiler

Karadeniz'de Hamsi Av Sezonu Başladı: Balıkçılardan Umut Dolu Beklentiler

Yayınlanma
14
Karadeniz'de Hamsi Av Sezonu Başladı: Balıkçılardan Umut Dolu Beklentiler
Okunma Süresi: 2 dk

Karadeniz'de balık av sezonunun açılmasıyla birlikte, hamsi avına dair umutlar artmaya başladı. Denize açılan balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsi avının bereketli geçmesini bekliyor. Bu yıl, palamut avında yaşanan düşüş, balıkçıların yönünü hamsiye çevirdi.

Palamut Beklentisi Düşük, Hamsi Umut Veriyor

Alaplı ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Veysel Yazgan, bu sezon palamutta umutlarının kalmadığını ifade etti. Yazgan, "Teknelerin çoğu istirahate çekildi, bazıları iskeleye bağlandı. Umutlar hamsiye çevrildi. Bir sene palamut olur, bir sene hamsi. Bu yıl palamuttan umudumuz yok ama havaların soğumasıyla birlikte tekneler yakın zamanda hamsi avına çıkacak," dedi. Yazgan, şu an tezgahlarda torik bulunduğunu, mezgit ve barbunun ise balıkçıları ayakta tuttuğunu belirtti.

Soğuyan Sular Hamsiyi Getirecek mi?

Balıkçı İsmail Kocabaş, bu sezonun palamut açısından oldukça zayıf geçtiğini vurgulayarak, "Attığımız ağlara balık takılmıyor. Yağmurun yağması ve suların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalmasını bekliyoruz. Bu sene çok hamsi olacağını düşünüyoruz. Ama palamuttan artık beklentimiz kalmadı," şeklinde konuştu. Hamsinin avlanması için uygun hava koşullarının oluşmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Tüketici Fiyat Dengesini Umut Ediyor

Balıkçıların beklentileri sadece avla sınırlı değil. Hamsinin bol olması durumunda fiyatların da düşmesi bekleniyor. Tüketiciler, geçen yıl yüksek fiyatlardan dolayı balığa ulaşmada zorluklar yaşadıklarını belirterek, bu sezon hamsinin tezgahlara bol ve uygun fiyatlarla gelmesini umut ediyor. Balıkçılar, avın bereketli olması durumunda hem kendi gelirlerinin artmasını hem de tüketicilerin uygun fiyata balık alabilmesini sağlayacaklarını ifade ediyor.

#Ekonomi
#Ekonomi Haberleri
