Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması Çalıştayı', şehrin ipek böcekçiliği potansiyelini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Vali Murat Zorluoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, bu çalışmanın ipek böcekçiliği alanında önemli gelişmelere zemin hazırlayacağını belirtti. GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ise, bölgesel kalkınma ve koza üretimi konularındaki hedefleri vurguladı.

Çalıştayın Detayları

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından organize edilen çalıştay, Diyarbakır'daki bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Kulp Kaymakamı Burak Akeller ve sektör temsilcileri etkinliğe katıldı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın zengin tarihine ve ipek üretimindeki geçmişine dikkat çekerek, ipek böcekçiliğinin yeniden markalaşmasının önemine vurgu yaptı. "Bugün burada bir araya gelmemiz, Diyarbakır ipeğinin yeniden değer kazanması için kritik bir adımdır," dedi.

Diyarbakır'ın Tarihsel ve Kültürel Bağları

Diyarbakır, binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asur, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi uygarlıkların izleri, günümüzde hala şehirdeki tarihi yapılar ve Hevsel Bahçeleri'nde görülebilmektedir. Vali Zorluoğlu, bu tarihsel zenginliğin, şehrin turizm, sanayi ve tarım alanlarındaki potansiyelini de artırdığını ifade etti. Silvan Barajı ve Kulp'taki ipekböcekçiliği gibi projelerle Diyarbakır'ın kalkınma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bölgesel Kalkınma Hedefleri

GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Diyarbakır'ın ipek geleneğini canlandırmanın bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. "Diyarbakır ipeği, aslında Kulp ipeği olarak bilinir. Bu nedenle, kapasite artışı sağlansa da bazı aşamalarda ticarileşme sorunlarıyla karşılaşılabiliyor," dedi. Maral, bu stratejik buluşmayla diğer ilçelerde de koza üretimine geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Koza Birlik yapısı, Diyarbakır'da da bir başarı hikayesi oluşturma potansiyeline sahiptir," şeklinde konuştu.

Çalıştay, Diyarbakır'ın ipek böcekçiliği alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemekle kalmayıp, bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu. Bu tür stratejik buluşmaların, Diyarbakır’ın ipek böcekçiliği sektöründe daha fazla ilerleme kaydetmesine olanak tanıyacağı öngörülüyor.