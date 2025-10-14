Dolar
41,8334 %0,24
Euro
48,5519 %0,44
Gram Altın
5.576,51 % 0,94
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem

Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması ile İpek Böcekçiliğinde Yeni Bir Dönem
Okunma Süresi: 2 dk

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması Çalıştayı', şehrin ipek böcekçiliği potansiyelini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Vali Murat Zorluoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, bu çalışmanın ipek böcekçiliği alanında önemli gelişmelere zemin hazırlayacağını belirtti. GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ise, bölgesel kalkınma ve koza üretimi konularındaki hedefleri vurguladı.

Çalıştayın Detayları

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından organize edilen çalıştay, Diyarbakır'daki bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Kulp Kaymakamı Burak Akeller ve sektör temsilcileri etkinliğe katıldı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın zengin tarihine ve ipek üretimindeki geçmişine dikkat çekerek, ipek böcekçiliğinin yeniden markalaşmasının önemine vurgu yaptı. "Bugün burada bir araya gelmemiz, Diyarbakır ipeğinin yeniden değer kazanması için kritik bir adımdır," dedi.

Diyarbakır'ın Tarihsel ve Kültürel Bağları

Diyarbakır, binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asur, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi uygarlıkların izleri, günümüzde hala şehirdeki tarihi yapılar ve Hevsel Bahçeleri'nde görülebilmektedir. Vali Zorluoğlu, bu tarihsel zenginliğin, şehrin turizm, sanayi ve tarım alanlarındaki potansiyelini de artırdığını ifade etti. Silvan Barajı ve Kulp'taki ipekböcekçiliği gibi projelerle Diyarbakır'ın kalkınma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bölgesel Kalkınma Hedefleri

GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Diyarbakır'ın ipek geleneğini canlandırmanın bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. "Diyarbakır ipeği, aslında Kulp ipeği olarak bilinir. Bu nedenle, kapasite artışı sağlansa da bazı aşamalarda ticarileşme sorunlarıyla karşılaşılabiliyor," dedi. Maral, bu stratejik buluşmayla diğer ilçelerde de koza üretimine geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Koza Birlik yapısı, Diyarbakır'da da bir başarı hikayesi oluşturma potansiyeline sahiptir," şeklinde konuştu.

Çalıştay, Diyarbakır'ın ipek böcekçiliği alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemekle kalmayıp, bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu. Bu tür stratejik buluşmaların, Diyarbakır’ın ipek böcekçiliği sektöründe daha fazla ilerleme kaydetmesine olanak tanıyacağı öngörülüyor.

#Diyarbakır
#Ekonomi
#Tarım
#Murat Zorluoğlu
#Koza
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan Hakkında Hapis İstemi
#Gündem / 14 Ekim 2025
Bekir Bozdağ Kimdir?
Bekir Bozdağ Kimdir?
#Gündem / 14 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor
Fiyatlar Cep Yaksa da Vatandaş Turşudan Vazgeçmiyor
Ekonomi
IATA: Tedarik Zinciri Sıkıntıları Hava Yolu Şirketlerine 11,3 Milyar Dolar Maliyete Yol Açacak
IATA: Tedarik Zinciri Sıkıntıları Hava Yolu Şirketlerine 11,3 Milyar Dolar Maliyete Yol Açacak
Ucuz Kira Dönemi Başlıyor
Ucuz Kira Dönemi Başlıyor
Survivor’da Sürpriz İsim İddiası: Acun Ilıcalı'nın Teklifi
Survivor’da Sürpriz İsim İddiası: Acun Ilıcalı'nın Teklifi
İngiltere'de Vodafone Hizmetlerinde Geniş Çaplı Kesinti Yaşanıyor
İngiltere'de Vodafone Hizmetlerinde Geniş Çaplı Kesinti Yaşanıyor
Sakaryalı Off-Road Ekibi 2025 Karadeniz Şampiyonu Oldu
Sakaryalı Off-Road Ekibi 2025 Karadeniz Şampiyonu Oldu
İyilik Gemisi Gazze'ye Uğurlandı
İyilik Gemisi Gazze'ye Uğurlandı
Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor
Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticaret Köprüleri Kuruluyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft