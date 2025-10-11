Borsada Yatırımcıların Serveti 3 Trilyonu Aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi yatırımları önemli bir artış gösterdi. Bu artış, yerel yatırımcıların toplam portföy değerinin 3 trilyon 87 milyar 645 milyon liraya ulaşmasını sağladı. Böylece İstanbul, Türkiye'nin borsa haritasında en yüksek pay senedi yatırımı olan şehir olarak öne çıktı.

İstanbul Yatırımcı Sayısında Lider Konumda

MKK'nın verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla İstanbul'da toplam 1 milyon 581 bin 682 pay senedi yatırımcısı bulunuyor. Bu rakamla İstanbul, en fazla yatırımcıya sahip il konumunu koruyor. İstanbul'u 649 bin 705 yatırımcıyla Ankara ve 433 bin 202 yatırımcıyla İzmir izliyor. İstanbul'daki yatırımcıların portföy büyüklüğündeki artış, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 25,7 oranında gerçekleşti. Geçen yıl Aralık ayında 2 trilyon 457 milyar 283 milyon lira olan portföy büyüklüğü, bu yıl Eylül ayında 630 milyar 362 milyon lira artarak 3 trilyon lira seviyesini aştı.

Diğer Şehirlerdeki Yatırımcıların Durumu

Ankara'daki yatırımcıların portföy büyüklüğü de yüzde 31,9 oranında bir artış göstererek 345 milyar 236 milyon lira olarak belirlendi. İzmir'de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 28,4 artışla 157 milyar 849 milyon liraya ulaştı. Ancak, yılın ilk dokuz ayında yatırımcı sayılarında azalma gözlemlendi; İstanbul'da yüzde 6, Ankara'da yüzde 6,9 ve İzmir'de yüzde 6,3 oranında bir düşüş yaşandı.

Bursa Yatırımcı Sayısında Dördüncü Sırada

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek portföy büyüklüğüne sahip olan il Bursa oldu. Eylül sonu itibarıyla Bursa'daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri 97 milyar 203 milyon liraya ulaşırken, buradaki pay senedi yatırımcı sayısı 266 bin 262 olarak kaydedildi. Bursa'nın ardından Antalya 65 milyar 766 milyon lira, Adana 50 milyar 124 milyon lira ve Gaziantep 49 milyar 559 milyon lira ile sıralandı. Yatırımcı sayısına baktığımızda ise Bursa'nın ardından Antalya 221 bin 666, Kocaeli 185 bin 441, Adana 175 bin 383 ve Mersin 133 bin 287 yatırımcıya ev sahipliği yapıyor.

Yabancı Yatırımcılar ve Portföy Değerleri

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar arasında Eylül sonu itibarıyla en fazla yatırımcı 927 hesapla ABD'den gelirken, Katar 640 milyar 759 milyon liralık portföy değeriyle ilk sırada yer aldı. Katar'ı 505 milyar 364 milyon lirayla ABD ve 332 milyar 949 milyon lirayla Birleşik Krallık takip etti. Yabancı yatırımcı sayısında ABD'nin ardından Birleşik Krallık 258 yatırımcıyla, Lüksemburg ise 200 yatırımcıyla gelmektedir.

En Çok İlgi Gören Endeksler

Borsa İstanbul'da yatırımcıların en fazla ilgisini çeken endeks BIST 100 oldu. Eylül sonu itibarıyla bu endekste 4 milyon 761 bin 455 kişi yatırımcı bulunuyor. Sektör endeksleri arasında en yüksek yatırımcı sayısına sahip olan sanayi endeksi 4 milyon 397 bin 448 kişiye ulaşırken, onu 3 milyon 975 bin 148 yatırımcıyla hizmetler endeksi takip etti. Bankacılık endeksinde ise yatırımcı sayısı 995 bin 625 olarak kaydedildi.

Yaş Gruplarına Göre Yatırımcı Dağılımı

Yatırımcıların yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılar 373,9 milyar liralık portföy değeri ile en yüksek paya sahip oldu. En çok yatırımcı ise 35-39 yaş grubunda yer aldı. Genç yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklükleri ise gözlemlenen en düşük seviyelerde kaldı. Örneğin, 0-14 yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü 3 milyar 739 milyon lira olarak belirlendi.

Yatırımcıların yaş gruplarına göre portföy büyüklükleri 25-29 yaş grubunda 65 milyar 908 milyon lira, 30-34 yaş grubunda 114 milyar 936 milyon lira, 35-39 yaş grubunda 188 milyar 73 milyon lira ve 40-44 yaş grubunda 296 milyar 752 milyon lira olarak sıralandı. 50-54 yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 356 milyar 113 milyon lira oldu. 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 132 milyar 695 milyon lira olması dikkat çekici bir başka veri olarak öne çıkıyor.