Bakan Işıkhan: "SGK 2028 Yılında Cari Fazla Verecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2028 yılında cari fazla vermesi beklenmektedir. Bu durumun, SGK kapsamındaki tüm vatandaşların sosyal güvenlik sisteminden daha iyi yararlanmalarına olanak tanıyacağını belirtti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu'na Katılım

Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 20. Olağan Genel Kurulu'na katılarak, mesleki eğitim ve istihdam politikaları hakkında bilgi verdi. Işıkhan, Avrupa standartlarına uygun hale getirilen ulusal yeterlilik belgelerinin sayısının 3,1 milyonu aştığını ve son bir yılda 327 bin kişinin belgelendirildiğini ifade etti.

SGK'nın Mali Yapısındaki İyileşme

Bakan, SGK'nın mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını vurguladı. SGK açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranının tarihin en düşük seviyesine gerilediğini belirten Işıkhan, 2008 yılında yüzde 2,57 olan bu oranın 2024 yılında sadece yüzde 0,02'ye düşeceğini açıkladı.

Yüksek Katma Değerli Ürünler ve Mesleki Yeterlilikler

Işıkhan, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi için mesleki yeterliliklerin artırılmasının şart olduğunu dile getirdi. MYK'nın bu politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bakan, Türkiye'deki 27 sektörde 926 ulusal meslek standardı ve 694 ulusal yeterliliğin yürürlüğe girdiğini belirtti. Ayrıca, 455 meslek standardı ve 441 yeterliliğin güncellendiğini, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan 78 meslek standardı ve 76 yeterliliğin de ülkenin dönüşüm sürecine katkı sağladığını aktardı.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Uyum

Bakan Işıkhan, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Türk vatandaşlarının iş gücü piyasasındaki konumunun güçlendiğini vurguladı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin Avrupa normlarıyla uyumlu hale getirilmesi sayesinde ulusal yeterlilik belgelerinin uluslararası geçerliliği artırıldı. Bugüne kadar 3,1 milyondan fazla vatandaşın Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını belirten Işıkhan, 204 meslekte zorunlu hale getirilen belgeler sayesinde 2,5 milyondan fazla çalışanın MYK belgesi sahibi olduğunu kaydetti.

Sosyal Güvenlik Sisteminin Güçlendirilmesi

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. EYT düzenlemesinin ardından SGK'nın mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Işıkhan, SGK'nın gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2008'de yüzde 72,2 iken 2024 yılında yüzde 99,74'e yükselebileceğini açıkladı. Bu durum, SGK'nın daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu gösteriyor.

Geleceğe Dönük Sürdürülebilir Yapı

Bakan, sosyal güvenlik sistemindeki başarı için kayıt dışı istihdamla mücadelenin devam ettiğini, denetimlerin artırıldığını ve prim tahsilatlarının iyileştirildiğini belirtti. Bu sürdürülebilir yapının, hem mevcut emeklileri hem de gelecekteki emeklileri güvence altına aldığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin iş gücüne katılım oranlarında sağlanan başarıların bu tabloyu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Son olarak, düzenlenen programa MYK Başkanı Aşkın Tören, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve MYK üyelerinin katıldığı belirtildi. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.