Altında Çifte Rekor: Tarihte İlk Kez 4.000 Doları Aştı

Son günlerde artan küresel belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri, yatırımcıları altın alımına yönlendirdi. Tarihsel bir dönüm noktasına ulaşan ons altın, 4.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Aynı zamanda gram altın da 5.428 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, altının son yüzyılda hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağladığını ortaya koydu.

Ons Altında Tarihi Yükseliş

2023 yılına 2.620 dolardan başlayan ons altın, jeopolitik gelişmeler, ABD'nin uyguladığı tarifeler ve dünya genelindeki siyasi belirsizlikler nedeniyle artış gösterdi. ABD hükümetinin kapanma riski, ons altındaki yükselişi daha da hızlandırdı. Bugün itibarıyla, altının ons fiyatı 4.049 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı ve yıl başından bu yana 1.400 dolardan fazla değer kazandı.

Gram Altında Rekor Seviyeler

Küresel piyasalardaki yükseliş, iç piyasalara da yansıdı. Gram altın, sabah saatlerinde 5.393 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gün içinde bu rekorunu tazeleyerek saat 13:00 itibarıyla 5.428 lira seviyelerinden işlem gördü. Altındaki bu artış, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi yaratıyor.

Küresel Belirsizlikler ve Artan Talep

2025 yılına kadar altının, ABD mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazanacağı öngörülüyor. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının artan altın alımları, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Bu durum, altın talebinde önemli bir artışa yol açıyor.

Faiz İndirimleri Altını Cazip Hale Getirdi

Fed’in faiz indirimleri, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için cazip hale getirdi. Bu gelişme, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiyi artırdı ve Eylül ayında bu fonlara son üç yılın en büyük aylık para girişi kaydedildi.

Uzmanların Uyarıları

İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altın fiyatlarındaki artışın sürdüğünü ancak bu durumun risk seviyesinin yükseldiğini belirtti. Karayazıcı, “Altın artık güvenli bir liman değil, riski çok yükseldi. Her balon eninde sonunda patlar” dedi. Altının yüksek fiyatlarının sürdürülebilir olup olmadığını sorgulayan Karayazıcı, fiyatların 4.150-4.250 dolar seviyelerine çıkması durumunda 'balon' tartışmalarının gündeme geleceğini ifade etti.

Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, altının 4.000 doları aşmasının sadece korku temelli bir hareket olmadığını, aynı zamanda yatırımcıların yeniden pozisyonlanmasıyla ilgili olduğunu vurguladı. UBS Analisti Giovanni Staunovo ise artan talebin, altındaki yükselişi hızlandırdığını belirtti. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan ise altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve bunun iyiye işaret olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, altındaki hızlı yükselişin potansiyel geri çekilmeler için bir uyarı işareti olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda, piyasalardaki dalgalanmalara karşı temkinli bir yaklaşım sergilemek önem kazanıyor.