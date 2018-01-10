Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor

Uzmanlar dilin üst yüzeyinin papiller adı verilen küçük çıkıntılar ile kaplandığında pürüzlü olduğunu, birkaç papilla türü olduğunu ve bunların çoğunun filiform papilla olarak isimlendirildiğini belirtiyor.

Filiform papillerin, dilin yüzeyindeki yiyeceklerin kavranmasından sorumlu olan uzatılmış, koni biçimli çıkıntılar olduğunu belirten uzmanlar, bu yapılar genellikle dilden dökülmeden önce yaklaşık 1 milimetre uzunluğunda büyüdüğünü ve sonrasında da dökülerek yeni yapıların oluşmasına olanak tanıdığını vurguluyor.

Tüylü dilin, bu filiform papiller düzgün şekilde dökülmediğinde ortaya çıktığını hatırlatan uzmanlar, keratin olarak bilinen, deride protein birikimi meydana geldiğini de işaret ediyor. Bu olduğunda, aşırı keratinize filiform papilla ağında yiyecek, bakteri veya maya birikebilir ve bu da dilde renksizlik yaratabileceğini ifade eden uzmanlar, döküntü gecikirse, filiform papiller keratin içinde birikmeye devam eder ve saç benzeri çıkıntılara benzediğini işaret ediyor.

Kıllı dilin birkaç nedeni olduğunu ifade eden uzmanlar, bunlardan ilkinin yumuşak bir diyet olduğunu hatırlatıyor. Dilin yüzeyine aşınma uyarısı olmamasının, papillanın yeterince dökülmesini önlediğini belirten uzmanlar, bu sebeple dilde kıllanma yaşanabileceğini belirtiyor.

Dildeki kılların uzamasına bakteri ve mayaların birikmesinin de neden olacağını ifade eden uzmanlar, bu sebeple ağız hijyenine dikkat etmenin şart olduğunun altını çiziyor.

Tütün, aşırı alkol, kahve veya çay tüketiminin de dilde kıllanmayı arttırdığını ifade eden uzmanlar, ağızda nem olmamasının, dilde kıl oluşumuna sebebiyet verdiğini hatırlatmakta da fayda görüyor.