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Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek

Ak Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itiraz sonucu, Denizli'nin Honaz ilçesinde ilçe Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi.

Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AKP adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı. AKP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayılmış ve fark 3'e düşmüştü. Sonrasında AKP ve CHP'nin il seçim kuruluna yaptığı itirazlar üzerine 13 sandıkta geçersiz oylar yeniden sayılmış ve fark 1'e inmişti.

AKP, seçimde oy kullanmaması gereken "kısıtlı" 5 kişinin oy kullanmasını gerekçe gösterip YKS'ya itirazda bulundu. YSK Honaz ilçesinde seçimleri iptal etti. Honaz ilçesinde seçimler 2 Haziran 2019'da yenilenecek.


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