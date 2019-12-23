Danla Bilic ifşa etti

Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün akşam son yaptırdığı estetik operasyonunu anlattıktan sonra erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajlara dayanamayarak ifşa etti.

Geçtiğimiz hafta badem göz ameliyatı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün açıklama yaparak kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi. Badem göz ameliyatı olduğunu doğrulayan Danla, takipçisinden gelen küfürlü bir mesajı da herkesle paylaştı.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, dün akşam Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak yasak olmasına rağmen içki içtiğini bu sebepten de yüzünde ödem oluştuğunu söyledi. Geçirdiği badem göz operasyonunda bahseden Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.