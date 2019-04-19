Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakıp asıl gündemimize odaklanmamız şarttır

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tartışmalarının geride bırakılması gerektiğini, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanılmasının şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz. 2023 Türkiye'sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz."