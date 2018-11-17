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Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım
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Asayiş - - Editör:

Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım

Bursa İnegöl ilçesinde silahla ateş ederek yaraladıkları kişinin oğlunuda öldüren 2 cinayet zanlısından birisi sağlık kontrolü çıkışı sırasında kendilerini bekleyen basın mensuplarına akıl almaz açıklamada bulundu. Büyük bir zevkle işledim cinayeti...

Geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Yusuf CANDAR isimli şahısa silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. olay anı sırasında yanında olan oğlu Yavuz Candar'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında Yusuf CANDAR'ın vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası olay yerine gelen 112 Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılması ile birlikte hastaneden gelen bilgi sonrası oğlu Yavuz CANDAR'ın hayatı kaybettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası olay yeri inceleme ve polislerin takibi ile kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyet sorgularının ardından sağlık kontolünden geçirildi.

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Sağlık kontrolü yapılan şahısların hastane çıkışı sırasında kendilerini bekleyen basın mensuplarına cinayet zanlılarından Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" söylemi üzerine basın mensuplarını bile hayrete düşürdü. Cinayet zanlıları sıkı güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.


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