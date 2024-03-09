30 ilde yapılan "Kıskaç-10" operasyonunda FETÖ'ye yönelik önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında 91 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ mensuplarına karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Milletimizin duaları ve desteğiyle terör örgütlerine ve iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından koordineli olarak yürütülen operasyonlar, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 91 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu şüphelilerin, örgütün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

"Bu kişilerin ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde ele geçirdikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında hapis cezasıyla arandıkları belirlendi" diyen Yerlikaya, operasyonlar sırasında önemli miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümanın ele geçirildiğini ifade etti.