Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın önemli isimlerinden biri olan Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği operasyonla, Irak'ın Süleymaniye kentinde gündeme geldi.

"Bişeng Brüsk" kod adıyla tanınan Bilen'in, MİT tarafından tespit edilen yerinde, Süleymaniye'nin Pencevin ilçesinde bulunduğu belirtildi. 1988 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde doğan ve aslen Şırnak Cizreli olan Rojda Bilen, eğitim hayatına Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam etti.

Örgüte katılımı 2011 yılına dayanan Bilen, örgüt içinde önemli bir konumda bulunuyordu. Özellikle PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde etkin rol üstlenen Bilen, sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

Bu kapsamda, örgüte yeni katılacak gençleri tespit etmek, teşvik etmek ve ideolojik propagandalarla etkilemek gibi görevleri üstlenmişti. Ayrıca, Türkiye'deki sözde gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar verdiği belirtiliyor.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı'nın "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer alıyordu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, terör örgütünün sözde sorumlusu olan Rojda Bilen etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, terörle mücadeledeki kararlılık ve etkinlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.