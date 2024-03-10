Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini sınır içinde ve dışında kararlı bir şekilde sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekat alanında 1 PKK teröristi olmak üzere toplamda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonlar, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması yönünde atılan adımların bir parçası olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlere yönelik operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceği ve "Teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı" vurgulandı. Bu başarı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.