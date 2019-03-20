CHP ve İYİ Parti Antalya'da ortak miting düzenledi

Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Antalya'da partililerin karşısına çıkan iki lider, ittifakın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Muhittin Böcek için destek istedi.

Mitingde ilk konuşmayı Muhittin Böcek yaptı. Muhittin Böcek'ten sonra sahneye Meral Akşener çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini mahkemeye verdiğini hatırlatan Akşener, "Emekli maaşıma haciz koydurursun, olur biter." dedi. Konuşmasında üreten belediyecilik vurgusu yapan Akşener, mazot fiyatlarının yüksek oluşundan bahsetti ve çiftçinin yüzünü güldürme sözü verdi.

Meral Akşener'den sonra sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var, bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Bu sorunları aşmak mümkün. Birlikte mücadele edeceğiz, kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Bizim mücadelemiz ekmek mücadelesi, onur mücadelesi, demokrasi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz birlik ve beraberlik mücadelesidir. İşsizlikle mücadeledir. Bireysel bir çıkarın peşinde değiliz." açıklamalarında bulundu.