CHP'li Yücel'den 'terörle ilişkili' iddialarına yanıt geldi

CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğu yönündeki iddiada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a cevap veren Deniz Yücel, "İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu siyaset tarzlarını görüyor ve not ediyor." dedi.

Yücel, "AKP'lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. CHP'li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir. Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkûmiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi?" dedi.