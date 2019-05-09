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Chp'li Özgür Özel'den iddialı sözler
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Politika - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Chp'li Özgür Özel'den iddialı sözler

Chp'li Grup Başkanvekili Özel, ''23 haziran'da aldığı desteği artırarak sürdürecek olan Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart'tan daha çok MHP'li,Ak Partili,HDP'li oy verecek'' dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendiren Chp Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,YSK'nın 7 üyesinin verdikleri sonuçla,''Biz cübbelerimizi astık,diplomalarımızı yaktık,vicdanlarımızı saraya kiraya verdik,sarayın emrine verdik''dediklerini savundu.Özel,''Kararın ne hukuken ne ahlaken ne vicdanen değerlendirecek bir tarafı yok.Bu kararın net özeti bu kişilerin hukukçu kimliklerinden sıyrıldıkları,Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin istekleri doğrultusunda karar verdiklerini net bir şekilde ifade eder''dedi.

16 Nisan'da değiştirilen Anayasa'nın YSK'nın kararının arkasında olduğunu savunan Özel,Yasama,yürütmenin,yargının bir kişinin kontrolüne sokulmuş olmasının sebebi var.O kişi ki hem İstanbul seçimlerini isteyen partinin genel başkanıdır  hem YSK üzerinde,bütün hakimler,yargıçlar üzerinde etkisi olan kişidir.Bütün güçlerin tek bir elde toplandığı,o kişinin de bir partinin genel başkanı olduğu rejimin sonucudur bu karar'' diye konuştu


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