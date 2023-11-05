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CHP'de Özgür Özel Genel Başkan Seçildi: Değişim Rüzgarı Esti
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Politika - - Editör: İlker KARACA

CHP'de Özgür Özel Genel Başkan Seçildi: Değişim Rüzgarı Esti

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 'değişimcilerin' adayı Özgür Özel, 'İkinci Yüzyılda Birlik ve Demokrasi' sloganıyla gerçekleştirilen seçimde ikinci turda 812 oyla partinin yeni genel başkanı seçildi.

Bu gelişme, CHP'nin 13 yıldır genel başkanlığını yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kez aday olduğu ve kurultayda seçimi kaybettiği anlamına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır parti genel başkanlığını sürdürdüğü dönem, partinin Mayıs seçimlerinde yaşadığı yenilgi nedeniyle eleştirilmişti ve bu eleştiriler, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevinden ayrılmasına yol açtı. Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesi, CHP içindeki "değişim" taleplerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kurultay sonuçları aynı zamanda Parti Meclisi'ne de yansıyacak ve bu yeni dönemin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunacak. Ayrıca, kurultayın bugünkü bölümünde Parti Meclisi seçiminin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenecek.

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CHP tarihinde ilk kez genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. İlk tur sonuçlarına göre, Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. 18 oy geçersiz sayılırken, 2 oy boş çıktı. Her iki aday da gerekli olan 1366 delegenin salt çoğunluğunu alamadığı için seçim ikinci tura taşındı. Özgür Özel, ikinci turda hem moral hem de sayısal destek üstünlüğüne sahip olarak ikinci tura girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi, ikinci turda Özel'in oylarını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Özel, ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu'nun oyları ise 536'ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu'na oy veren yaklaşık 130 delegenin, ikinci turda Özel'e oy verdiğini gösteriyor ve bu da genel başkanlık yarışındaki değişimin bir yansıması olarak kabul ediliyor.


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