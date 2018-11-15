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Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın failleri hakkında idam cezası istendi. Suudi savcı, 11 zanlıdan 5'inin idamını istedi.

İstanbul'da katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'da davayı yürüten savcı, Kaşıkçı'nın infaz timinde yer alan 11 zanlıdan 5'inin idamını istedi. Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü tüm detaylarıyla paylaşan savcı, Kaşıkçı'ye öldürücü dozda ilaç verildiğini ve cesedinin parçalara ayrıldığını açıkladı.

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada savcı, cinayete ilişkin önemli detaylar paylaştı. Cinayetten önce havayoluyla Türkiye'ye gelen infaz timinde yer alan 5 kişinin idamla yargılanması istendi. 

İLAÇ VERDİLER, CESEDİ PARÇALADILAR

Cemal Kaşıkçı davasını yürüten Suudi savcı cinayetin detaylarını anlattı. Savcı, "Cemal Kaşıkçı'ya öldürücü dozda ilaç verildi, cesedi konsolosluktan parçalanarak çıkarıldı" dedi.

Suudi savcı, Cemal Kaşıkçı'nın ülkeye getirilmek istendiğini, bu eylem başarısız olunca da öldürüldüğünü duyurdu.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİNE NE OLDU?

"Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı. Ölüm emri İstanbul'da verildi. Ülkeye getirilme çabası başarısız olunca öldürüldü. Şüphelilerden biri konsolosluktaki kameraları bozdu. Elimizdeki bilgileri Türk yetkililerle paylaşacağız. Cesedin nerede olduğunu bulma çalışması sürüyor."

VELİAHT PRENS SELMAN'IN DANIŞMANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın danışmanı Kahtani hakkında soruşturma başlatıldı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi olduğu öne sürülen Kahtani'nin Suudi Arabistan'dan çıkışı yasaklandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

 


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