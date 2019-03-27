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'Büyük Trabzonlular Buluşması' İstabul'da gerçekleştirildi
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

'Büyük Trabzonlular Buluşması' İstabul'da gerçekleştirildi

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Büyük Trabzonlular Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mustafa Varank ve Binali Yıldırım katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım birer konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle seçime gittiğimiz bir süreçte birilerinin 'Dolar 8 lira olacak, 15 lira olacak' diye söylediklerine şahit olduk mu? Telefonlarınıza bakın dolar kaç lira olmuş? İnşallah daha iyi olacak. Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Trabzonlular olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduğunuzu cümle aleme ilan ediyorsunuz. Türkiye'nin birliğine sahip çıkıyorsunuz. Sizin duruşunuz sayesinde kurulan tüm tuzakları yerle bir ettik." ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNÜ MEMLEKETİMİZ BİR KARAR VERECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Pazar günü memleketimiz bir karar verecek. İnanıyorum ki pazar günü Türkiye, ülkemizin yarınlara güçlü adımlar atmasını temin edecek bir kararın altına imza atacaktır." şeklinde konuştu.

ABD'nin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna açıkça karşı çıktığını anlatan Soylu, bugün artık eski Türkiye olmadığını ve Afrin'e girildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin listelerine yerleştirildiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"TRABZON VARKEN KARADENİZ UŞAĞI VARKEN BU ÜLKE TOP ATILSA YIKILMAZ"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da "Trabzon varken Karadeniz uşağı varken bu ülke top atılsa yıkılmaz. Karadeniz'in denizi, dalgaları gibi düşmanı kapar, önüne süpürür atar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbulsuz Trabzon, Trabzonsuz İstanbul olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her neresine giderseniz bir Trabzonlu vardır. Bize her yer Trabzon. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sadece ilimize, ilçemize belediye başkanı seçmiyoruz. İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Nasıl bir İstanbul'da yaşayacağımızı dünyaya göstereceğiz. Atacağınız her oy İstanbul'u aydınlık yarınlara taşıyacak. İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u dünya yıldızı bir şehir yapmaya hazır mısınız gençler? Sayın Cumhurbaşkanlığımızın çöpten, çukurdan, çamurdan çıkarıp ayağa kaldırdığı İstanbul'a hizmet etmek hizmetlerin en güzelidir. Horon vuran uşaklar gibi çalışacağız. Yıldırım hızıyla hizmetleri ayağa getireceğiz. El birliği ile gönül birliği ile bu mübarek şehri dünyanın zirvesine birlikte taşıyacağız."

Salonda "Fırtına deyince Trabzon, lider deyince Erdoğan", "İstikrar istiyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz" yazılı pankartları asıldı.


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