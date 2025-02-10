Bir Zamanlar İstanbul Dizisi 90’ların Rüzgarını Estirdi!

TRT 1’in 90’lı yıllarda geçen yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", yayın hayatına unutulmaz bir gala ile başladı. Dizinin nostaljik atmosferi, 90’ların ruhunu yaşatan detayları ve güçlü hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk bölümün yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya, nostaljik paylaşımlarla doldu. İzleyiciler, dizide yer alan detayları paylaşarak kendi anılarını anlatırken, dizinin 90’lar kültürünü başarıyla yansıtması takdir topladı.

Gala Gecesinde 90’lar Ruhu Hakimdi

Dizinin lansman galası, dönemin atmosferini birebir yaşatan özel konseptiyle büyük ilgi gördü. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte, dizi ekibi ve oyuncular izleyicilerle bir araya geldi. Mekan, 90’ların sıcak mahalle ortamını ve dönemin yaşam tarzını hissettiren detaylarla dekore edildi.

Misafirler, dizinin ana karakterlerinden Ali’nin odasına girerek daktilo ile anılarını yazarken, 90’lı yıllarda birçok evin baş köşesinde yer alan vitrinli kanepede hatıra fotoğrafları çekildi. Bunun yanı sıra, çevirmeli telefonlar, eski tip radyolar, kasetler ve tüplü televizyon gibi nostaljik objeler de galanın en dikkat çeken unsurlarından oldu.

“Bu zalimlere boyun eğmeyeceğim baba. And olsun!”



2. bölüm fragmanı 📻#BirZamanlarİstanbul yeni bölümüyle cuma 20.00’de TRT 1’de.@trt1 pic.twitter.com/Dx0KJ65XVc — Bir Zamanlar İstanbul (@bzistanbultrt) February 7, 2025

90’ların Lezzetleri Konukları Geçmişe Götürdü

Gala gecesinde nostaljik tatlar da unutulmadı. Açık alanda, evin balkonu konsepti oluşturularak, kestane ve salep ikramı yapıldı. Bunun yanı sıra, dönemin en sevilen atıştırmalıkları arasında yer alan ev yapımı gazoz, şekerlemeler, bisküviler ve çikolatalar konuklara sunuldu. Bu detaylar, 90’ları yaşamış olan davetlileri çocukluk ve gençlik yıllarına götürdü.

İnternet Öncesi Eğlenceler Tekrar Hayat Buldu

Galanın en ilgi çeken bölümlerinden biri de 90’lı yılların unutulmaz oyunları oldu. Atari makineleri kurulurken, dönemin en popüler oyunları arasında yer alan Street Fighter ve Tetris konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Konuklara tetris, solo test, yoyo ve topaç gibi eski neslin severek oynadığı oyuncaklar da hediye edildi.

Dizinin ilk bölümüyle birlikte izleyiciler, dönemin modasını, müziğini ve gündelik yaşamını büyük bir nostaljiyle yeniden hatırladı. Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda dizinin sahnelerinden paylaşımlar yapıldı ve 90’lı yıllara duyulan özlem dile getirildi.

Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Yılın En Dikkat Çeken Yapımlarından Biri Olabilir.Dizinin ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz reyting listelerinde üst sıralara yerleşti. Özellikle, 1990’lı yıllara dair unutulmaz detayların işlenmesi, döneme dair her nesneye ve diyaloga büyük özen gösterilmesi izleyicilerin takdirini kazandı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Ali ve Seher’in İstanbul’da hayatta kalma mücadelesi, dönemin siyasi ve ekonomik koşullarına dair detayların daha fazla işlenmesi bekleniyor. Bu da dizinin sadece nostaljik bir yapım olmanın ötesine geçerek, derinlemesine bir hikaye sunacağının sinyallerini veriyor.

"Bir Zamanlar İstanbul" her Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.