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Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bir tane sigara bile kalp krizi riskini tetikliyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar günde yalnızca bir tane tüketilen sigaranın dahi kalp hastalığı riskini hiç içmeyenlere oranla yüzde 50 arttırdığını gösteriyor.

Uzmanlar içilen sigara adedine güvenmemek gerektiğini paylaşan uzmanlar, İngiltere Tıp Dergisi'nin (BMJ) yürüttüğü bir araştırmayı gösteriyor.

Sigarayı azaltan kişilerin ileride sigarayı tamamen bırakma oranının daha yüksek olduğunu da paylaşan uzmanlar, sigara kaynaklı ölümlerde başı çeken kanser değil, kalp hastalıklarında olduğunu ifade ediyor. Sigara nedeniyle yaşanan erken ölümlerin yüzde 48'i kalp hastalıkları nedeniyle meydana geliyor.

BMJ, sigarayla ilgili yürütülen toplam 141 araştırmanın sonuçlarını inceledi ve günde bir paket sigara içen her 100 kişiden 7'sinin kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Sigara sayısını günde bir sigaraya kadar düşüren kişilerde dahi her 100 kişiden 3'ü kalp krizi riskiyle karşı karşıya.

Araştırmacılar, günde bir sigara içen erkeklerin kalp hastalıkları yaşama olasılığının hiç sigara içmeyenlere kıyasla yüzde 48 daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Kadınlar için bu oran yüzde 57'ye kadar çıkıyor.

Araştırmanın direktörü UCL Kanser Enstitüsü'nden Profesör Allan Hacksaw, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Tiryakilerde içilen sigara sayısını azaltma trendi var. Bunun iyi sonuç vereceğini umuyorlar. Kanser konusunda evet daha az sigara riskleri azaltıyor. Ama sigara nedenli ölümlerde başı çeken kalp hastalıkları için aynı durum söz konusu değil" diyor.

Hacksaw, daha uzun yaşamak isteyen sigara tiryakileri için tek seçeneğin sigarayı tamamen bırakmak olduğunu vurguluyor.


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