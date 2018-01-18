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Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat

Manik depresif yani bipolar hastalarında gözlemlenen dönemlerde en önemlisinin depresyon dönemi olduğunu vurgulayan uzmanlar, depresif yani çökkün duygudurum ve ilgi kaybı ile zevk almama belirtilerinin bu dönemin en belirgin özelliği olduğunu hatırlatıyor.

Bipolar hastasının bu dönemde kendini çökmüş, kederli, hüzünlü, sıkıntılı, psikolojik bir acı içinde, mutsuz ve ağlamaklı hissettiğini savunan uzmanlar, ayrıca hastanın yaşamın anlam ve zevki kaybolmuş, boşluk hissi belirgin, tüm ilgi, dürtü ve istekleri kaybolduğunu düşündüğünü de dile getiriyor.

Bipolar hastlarında depresyon döneminde iştah ve kilo kaybının gözlemlendiğini, uykuya dalma, kesintili uyku, bazen de uyku ihtiyacında artmanın yaşandığını hatırlatan uzmanlar, anksiyete, huzursuzluk ya da hareketlerin yavaşlaması, azalması, durgun ve suskun olma gibi belirtilerinde gözlemlendiğini kaydediyor.

Yorgunluk, bitkinlik, enerji azalması, değersizlik, suçluluk, pişmanlık duyguları, kendine güveninde belirgin azalma vardır. Düşüncelerini odaklayamama yani konsantrasyon güçlüğü, kararsızlık ve unutkanlık görülür.

Ölüm, intihar düşünceleri, intihar tasarısı ya da girişimleri de depresyonun ağır sonuçlara neden olan belirtileridir. Depresyon dönemleri uzun sürer, ağır şiddettedir, hasta yaşamını belirgin olarak bozar.

Depresif dönemlerin antidepresan ilaç tedavisine yanıt oranı düşüktür ya da tek başına antidepresan ilaçlarla tedavi yapılırsa manik kaymaya neden olabilir.

Bu nedenle bipolar bozukluğun depresyon dönemi tedavisi farklıdır. Sadece depresyon dönemi geçiren, henüz mani, hipomani dönemi geçirmemiş birine bipolar bozukluk tanısı konulamaz.


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