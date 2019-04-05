Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'

AKP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır.' ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra itiraz süresinde sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda, il seçim kurulunda, ilçe seçim kurullarında olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu faaliyetler devam ediyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı itirazlar yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Kimisi reddediliyor, kimisi kabul ediliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha öncede ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka bir yapacak faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Daha sonra da kararını açıklayacaktır" dedi.

Yıldırım, "Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında bir şey söylememiz yakışık almaz. Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla şu anda söylenecek bu kadar. Bunun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde" şeklinde cevap verdi.

"YSK HANGİ YÖNDE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

"Şu anda seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Binali Yıldırım, "Şu anda bakın biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne il seçim kuruluyuz. Ne de Yüksek Seçim Kurulu'yuz. Üzerimize elzem olmayan vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti. Bunun bilinmesinde fayda var" diyerek cevap verdi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Mavi Balina'dan toplu intiharı bir telefon önledi
Tunceli'de TKP'li Fatih Maçoğlu mazbatasını aldı, sokak hayvanlarını unutmadı
Taşınma yoğunluğu Sabiha Gökçen'e de yansıdı
Asker olmak istediği için Gebze'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci tutuklandı
32 yıl önce 23 Nisan'da oturduğu koltuğa başkan olarak geri döndü
Başkan seçilince cep telefon numarasını halkla paylaştı
-
Çok Okunanlar
Taksicileri dövizle dolandırdı
Taksicileri dövizle dolandırdı
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Dolar 5.50'nin üzerine çıktı, Euro 6.28, Sterlin 7.27
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Mavi Balina'dan toplu intiharı bir telefon önledi
Mavi Balina'dan toplu intiharı bir telefon önledi
Tunceli'de TKP'li Fatih Maçoğlu mazbatasını aldı, sokak hayvanlarını unutmadı
Tunceli'de TKP'li Fatih Maçoğlu mazbatasını aldı, sokak hayvanlarını unutmadı
Taşınma yoğunluğu Sabiha Gökçen'e de yansıdı
Taşınma yoğunluğu Sabiha Gökçen'e de yansıdı
Asker olmak istediği için Gebze'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci tutuklandı
Asker olmak istediği için Gebze'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci tutuklandı
32 yıl önce 23 Nisan'da oturduğu koltuğa başkan olarak geri döndü
32 yıl önce 23 Nisan'da oturduğu koltuğa başkan olarak geri döndü
Başkan seçilince cep telefon numarasını halkla paylaştı
Başkan seçilince cep telefon numarasını halkla paylaştı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
İsviçre'den eylem için Diyarbakır'a gelen terörist yakalandı
İsviçre'den eylem için Diyarbakır'a gelen terörist yakalandı
Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji