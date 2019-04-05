Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'

Seçimden sonra itiraz süresinde sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda, il seçim kurulunda, ilçe seçim kurullarında olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu faaliyetler devam ediyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi karşılıklı itirazlar yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Kimisi reddediliyor, kimisi kabul ediliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha öncede ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka bir yapacak faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu süreci yönetecek. Çünkü seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Daha sonra da kararını açıklayacaktır" dedi.

Yıldırım, "Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında bir şey söylememiz yakışık almaz. Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Dolayısıyla şu anda söylenecek bu kadar. Bunun dışında bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirme olur. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde" şeklinde cevap verdi.

"YSK HANGİ YÖNDE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

"Şu anda seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya ise Binali Yıldırım, "Şu anda bakın biz ne ilçe seçim kuruluyuz ne il seçim kuruluyuz. Ne de Yüksek Seçim Kurulu'yuz. Üzerimize elzem olmayan vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Herkes buna riayet etmek zorundadır. Türkiye bir hukuk devleti. Bunun bilinmesinde fayda var" diyerek cevap verdi.