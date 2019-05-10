Binali Yıldırım,''Gerçekte mağdur olan benim''

PESİAD'IN organize ettiği iftar programına katılan Binali Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım,Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği (PESİAD)'ın düzenlediği iftar yemeğine iştirak etti.İftar yemeğinden önce açıklamalarda bulunun Yıldırım, ''Geride bir seçim bıraktık.31 mart'ta seçim gerçekleşti.Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları,il genel meclis üyeleri,muhtarlar seçildi.Seçimler bitmesine rağmen İstanbul seçimi uzun süre gündemde kaldı.Malesef İstanbul seçimlerinde sandık ve hemen akabinde bazı usülsüzlükler,hatalar,düzensizlikler, oldu.Bu konuyla ilgili partimiz,ilçe,il,Yüksek Seçim Kurulu'nda hukuk mücadelemizi verdik.''dedi.

''DEVLET ADABI GÖRMÜŞ İNSANIZ BİZ''

Seçimde yaşanan usülsüzlükler sebebiyle aslında kendilerinin mağdur duruma düştüğünü söyleyen Yıldırım,''Esasında gerçeği söylemeyenler , bugün biz mağdur olduk diyenler.Gerçekte mağdur olan benim.Çok net konuşuyorum.Biz patırtı,gürültü yapmadık , devlet adabı görmüş insanız.Sessizce beklememizin sebebi konunun hukuka intikal etmesidir.Bizim suskunluğumuzu malesef yanlış yerlere çekenler oldu.Size açıklayayım.Neden mağduriyet oldu.Eğer mağduriyet olmasaydı, açılan,iptal oyların sayılması,bana verilen oyların başka bir adaya kaydırılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı,arada ki ayrım yarıdan aşağıya indi.Soruyorum size,birbirine yakın oy almiş iki devlet adamıyız,eğer iptal olduysa ,yanlışlık yapıldıysa ikisine de aynı olması lazım.Zira arada ki oy ayrımı binde bir buçuk .Binde bir buçuk oy.850 bin oy sayıldı.Benim oylarımda yükselme var,onunkinde azalma var.Kim mağdur? 29 bin oydan 13 bin 729 oya düştü.Ne kadar sayıldı?850 bin sayıldı.Toplam oy kullananların yüzde 10'u demektir.Biz ısrarla dedik ki,bu oylar yeniden sayılsın.Burada çok büyük hatalar,büyük düzensizlikler,hileler var,oy hırsızlığı var.''Şeklinde konuşma yaptı.