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Binali Yıldırım: Depremsel dönüşüm çözülebilir
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Binali Yıldırım: Depremsel dönüşüm çözülebilir

AK Parti ve Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, bir televizyon programında deprem ve kentsel dönüşüm konuları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Doğal Afet Sigorta Kurumu'nda (DASK) biriken yaklaşık 8 milyar lira, depreme karşı önlem almak amacıyla kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılabilir. Bu ciddi bir kaynak. Depremsel dönüşümün tamamını karşılamaya yeter. Böylelikle öceden tedbir alabiliriz." açıklamasında bulundu.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve seçim çalışmaları ile projelerine ilişkin detayları paylaşan Yıldırım, özellikle deprem ve kentsel dönüşüm konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Zorunlu deprem sigortası DASK'ta (Doğal Afet Sigorta Kurumu) biriken 8 milyar liraya yakın paranın kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılabileceğini belirten Yıldırım, “Bizim bir DASK sigortamız var. Bu sigorta olay olup, can veya mal kaybı yaşandıktan sonra devreye giriyor. Can gittikten sonra DASK'ın bir önemi kalmıyor? Bunu depremsel dönüşümünde kullanabiliriz. Önceden tedbir alalım. Bunun için bir mevzuat değişikliği yapılabilir. Bu ciddi bir kaynak. Dönüşümün tamamını karşılamaya yeter” dedi.


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