Binali Yıldırım: Akıllı Yönetim Merkezi'ni Sancaktape'ye yapacağız

Akıllı Yönetim Merkezi'nde, İstanbul'da nerede ne oluyor takip edilecek diyen Yıldırım, Sancaktepe'de akıllı şehir; trafik, asayiş, sağlık ve eğitimin de yönetileceği merkezin Sancaktepe olacağını açıkladı.

Sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşmasında konuşan Yıldırım, çalışmalarından bahsetti. 4 bin 100 yataklı şehir hastanesi açılacağını ve bu sayede 15 bin Sancaktepeli'nin iş olanağı bulacağını vurgulayan Yıldırım, Sancaktepe'nin İstanbul Anadolu Yakasının belediye yönetim merkezi olacağını aktardı.