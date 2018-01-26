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Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor

Kadın ve erkeklerde görülen gonore olarak bilinen bel soğukluğunun cinsel yolla bulaştığını kaydeden uzmanlar, erkeklerde sık sık idrar kanalının iltihaplanması ve bel soğukluğu, kadınlarda ise sık sık rahim ağız bölgesinin iltihaplanmasına neden olduğunu paylaşıyor.

 

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık türü olan bel soğukluğunun, kişide belli başlı belirtiler ortaya koyduğunu işaret eden uzmanlar, bu hastalık ile ilgili bizlerle önemli detaylar paylaştı.

Kadın ve erkeklerde görülen gonore olarak bilinen bel soğukluğunun cinsel yolla bulaştığını kaydeden uzmanlar, erkeklerde sık sık idrar kanalının iltihaplanması ve bel soğukluğu, kadınlarda ise sık sık rahim ağız bölgesinin iltihaplanmasına neden olduğunu paylaşıyor.

Bu hastalığın erkekten kadına bulaşmasının daha kolay olduğunu açıklayan uzmanlar, özellikle genç kadın ve erkeklerde görüldüğünü savunuyor.

Hastalığın cinsel birleşme sırasında korunmamak ve çok eşli birliktelik yaşayan kişilerde görülme olasılığı daha fazla olduğunu vurgulayan uzmanlar, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar dünyada her yıl 50 milyon kişi bel soğukluğuna yakalanıyor, ayrıca 30 saniyede bir kadın bu hastalığı kaptığının belirlendiğini savunuyor.

Bel soğukluğuna neden olan bakteri sadece insandan insana direk temas ile bulaşır ve vücudun dışında yaşayamaz. Bel soğukluğuna neden olan bakterinin neme ihtiyacı vardır haliyle kuru ortamda yaşayamaz. 

Bel soğukluğu cinsel temasla, anal, oral veya vajinal seks ile bulaşır. Bel soğukluğunun bulaşması için illa meni boşalmasının olmasına gerek yoktur. Bazı doğumlarda, doğum sırasında bebeğe bile bulaşabilir.

Bel soğukluğu cinsel ilişki dışında seks oyuncaklarıyla da bulaşır.  Bel soğukluğuna neden olan bakteriler vücudun dışarısında yaşayamaz haliyle kapı kolu, tuvalet ya da sarılma, kucaklaşma veya birisine dokunmakla bulaşmaz. Bel soğukluğu tedavisi gören kişiler cinsel ilişkiye girdiklerinde tekrar hastalanabilirler.


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