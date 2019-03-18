Bebeği için mama çalan babanın gözaltına alınması sosyal medyayı yıktı

Bebeği için mama çalarken yakalanan baba, kasiyere direndi ve mamayı bırakmak istemedi. Sonrasında gözaltına alındı.

İskanevleri semtindeki bir marketten bebek mamasını montunun içine saklayan baba yakalanınca sosyal medyadan babaya destek mesajları ve bu olaya tepki mesajları çığ gibi büyüdü.

Bebek mamasının ihtiyaçtan başka bir şey dışında çalınamayacağını ve babaya büyük haksızlık edildiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, şikayetçi olan kasiyere, polislere ve yayın kuruluşlarına büyük tepkide bulundu.