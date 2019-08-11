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Bayram'da anne ve 4 aylık bebeğinin feci sonu!
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Bayram'da anne ve 4 aylık bebeğinin feci sonu!

Kurban Bayramı tatilinde Aksaray'dan Niğde'ye giden hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atınca kazada anne ve 4 aylık bebek hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinde Aksaray'dan Niğde'ye giden hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atınca kazada anne ve 4 aylık bebek hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Aksaray'da bayram tatili için memleketleri Niğde'ye giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp şarampole devrildi. Kazada anne Selma Bostan (32) ve 4 aylık Ebubekir Arif Bostan hayatını kaybetti, sürücü baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan (35) yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köylerine yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiğini patladı.

Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Bostan, eşi Selma Bostan, çocukları Kerim Asaf (9), Elvaniye(15) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bostan ailesi fertleri ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan anne Selma Bostan ve oğlu Ebubekir, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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