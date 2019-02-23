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Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Bursaspor maçı kar yağışı yüzünden ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Bursaspor maçı kar engeline takıldı. Başakşehir - Bursaspor maçını 5. dakikada görüş açısının yetersiz olması nedeniyle durduran hakem Halis Özkahya, maçı tatil etti.

Süper Ligin 23. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u sahasında konuk ederken karşılaşmanın hakemi 5. dakikada mücadeleyi durdurdu. Başakşehir - Bursaspor maçı kötü hava şartları nedeni ile Pazar saat 19.00'a ertelendi.

Maç Tatil Edildi

Yoğun kar yağışı yüzünden hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek. Özkahya saha görevlileriyle konuştuktan sonra ilk önce soyunma odasına giderek bir süre bekledi.


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