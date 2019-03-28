Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı

Uğur Mumcu Meydanı'nda 150 metre uzaklıktaki şüpheli poşet çevredekilerin ihbarıyla polise bildirildi. Bomba imha uzmanları tarfından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.