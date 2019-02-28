Aytaç Arman'da Adana'da toprağa verildi

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Adana'da toprağa verilen Arman'ın cenazesine gözyaşları sel oldu.

Kanser tedavisi görürken 69 yaşında aramızdan ayrılan Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Aytaç Arman'ın tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi önüne getirilirken, sanatçının tabutuna dostları karanfil bırakırken oldukça duygusal anlar yaşandı.

Cenazeye Yoğun İlgi

Adanalı oyuncu Aytaç Arman'ın cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na kadar getirildi. Burada gerçekleşen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Arman'ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce, sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.