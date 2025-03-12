Atlanta’da Türk Toplumu İftarda Buluştu: Dayanışma ve Birlik Mesajları Verildi!

ABD’nin Atlanta kentinde, Türk toplumu Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Cafe Efendi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen özel iftar programı, Miami Başkonsolosu Resul Şahinol adına düzenlendi ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe, Atlanta’nın iş dünyasından ve sivil toplum temsilcilerinden önemli isimler katıldı. Türk-Amerikan toplumu için büyük anlam taşıyan bu özel gece, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan konuşmalarla renklendi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

İftar programına katılanlar arasında, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Amerika Temsilcisi Shuhrat Temirov, Atlanta Ahıska Türkleri Başkanı Mustafa Taşdan ve Trump Medya’dan Melih Göğebakan yer aldı.

Ayrıca, iş dünyasından Coca-Cola yetkililerinden Fatma Çakır, THY Müdürü, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve birçok sivil toplum lideri de programa katılım gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı, yaptığı konuşmada Türk toplumunun ABD’deki birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle Başladı

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde gerçekleşen iftar programı, Fatih Kanca ve Kemal Melik’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcılar, dualar eşliğinde oruçlarını açarak Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk-Amerikan Toplumunun Güçlenmesi Vurgulandı

Program kapsamında yapılan konuşmalarda, ABD’de yaşayan Türk toplumunun daha güçlü bir yapı oluşturması ve kültürel bağlarını pekiştirmesi gerektiği vurgulandı.

DATÜB Amerika Temsilcisi Shuhrat Temirov, Ahıska Türkleri’nin Atlanta’daki birlik ve beraberliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. Atlanta Ahıska Türkleri Başkanı Mustafa Taşdan ise, bu tür etkinliklerin toplum içindeki dayanışmayı artırdığını ve herkesin birbirine destek olmasının önemini vurguladı.

Trump Medya’dan Melih Göğebakan ise, Türk-Amerikan toplumunun medya alanındaki temsilinin artırılması gerektiğini belirterek, bu konuda yürütülen projelere dair bilgiler paylaştı.

İş Dünyası ve Sivil Toplum Temsilcileri Kaynaştı

İftar programı, Atlanta’daki Türk toplumunun sadece manevi bir buluşma noktası değil, aynı zamanda iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin de kaynaşmasına vesile oldu.

Katılımcılar, Türk toplumunun Amerika’da daha aktif olması ve iş birliklerini artırarak daha güçlü bir yapı kurması gerektiğini ifade etti.

Bu tür organizasyonların, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiği belirtilirken, etkinliği düzenleyenlere teşekkür edildi.

Geceden Birlik ve Dayanışma Mesajları Çıktı

Atlanta’daki Türk toplumu için önemli bir sosyal etkinlik olan bu iftar organizasyonu, katılımcılar için manevi bir paylaşım fırsatı sundu.

Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, yardımlaşma, dayanışma ve kültürel birliktelik mesajları verildi.

Bu anlamlı buluşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunun önemini vurgulayan konuşmalarla son buldu.