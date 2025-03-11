Kruvaziyer Turizminde Şubat Rekoru: Yolcu Sayısı Beş Kat Arttı!

Türkiye’de kruvaziyer turizmi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şubat 2025’te kruvaziyer gemilerle Türkiye’ye gelen yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 509,3 oranında artarak 29 bin 826’ya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, kruvaziyer turizmi açısından şubat ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olarak dikkat çekiyor.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında da büyük bir artış yaşandığını belirterek, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artışla 16 geminin Türkiye’ye geldiğini ifade etti.

Kruvaziyer Turizmi Türkiye’de Yeni Rekorlar Kırıyor

Kruvaziyer turizmi, Türkiye’nin önemli turistik destinasyonları arasında hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Ocak ayında da rekor kırıldığını hatırlatan Uraloğlu, "İki ay üst üste rekor kırmamız, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi açısından güçlü bir merkez haline geldiğini gösteriyor." dedi.

Bu yılın şubat ayında en fazla yolcu çeken limanlar şu şekilde sıralandı:

Kuşadası Limanı: 7 kruvaziyer gemiyle 10 bin 656 yolcu

İstanbul Limanları: 4 kruvaziyer gemiyle 9 bin 743 yolcu

İzmir Alsancak Limanı: 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 484 yolcu

Port Akdeniz Antalya Limanı: 1 kruvaziyer gemiyle 943 yolcu

İstanbul, Kruvaziyer Turizminde Zirvede

Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre, İstanbul limanları kruvaziyer turizminin en hareketli noktası haline geldi. Ocak ve şubat aylarında İstanbul limanlarına 12 kruvaziyer gemi yanaşırken, toplamda 24 bin 257 yolcu buraya geldi.

İstanbul’un ardından en fazla yolcu ve gemi ağırlayan limanlar ise şu şekilde sıralandı:

İzmir Alsancak Limanı: 8 gemi, 16 bin 485 yolcu

Kuşadası Limanı: 8 gemi, 11 bin 559 yolcu

Bu rakamlar, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde uluslararası ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha gösteriyor.

Galataport ve Kruvaziyer Turizmindeki Büyük Değişim

Bakan Uraloğlu, Galataport’un açılmasının ve COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Türkiye’nin kruvaziyer turizmi açısından yeniden cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. 2024 yılında 1 milyon 889 bin 426 yolcu kruvaziyer gemileriyle Türkiye’ye gelirken, bu rakam 2015’ten bu yana ulaşılan en yüksek sayı oldu.

2025 yılına yönelik beklentilerini de paylaşan Uraloğlu, bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyonun üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirterek, turizmin bu alandaki büyümesinin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye, Kruvaziyer Turizminde Önemli Bir Destinasyon Haline Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle kruvaziyer turizminde giderek daha fazla tercih edilen bir ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki stratejik konumu, gelişen liman altyapısı ve turistik cazibesiyle kruvaziyer turizminde hızla yükselmeye devam edeceğini dile getiren Uraloğlu, gelecek yıllarda Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde lider kruvaziyer destinasyonlarından biri olacağını söyledi.

Özellikle İstanbul, Kuşadası ve İzmir limanlarının giderek daha fazla yolcu ağırladığı, bu şehirlerin dünya çapında önemli kruvaziyer rotalarına dahil olduğu ifade edildi.

Kruvaziyer Yolcu Sayısında Yeni Rekor Bekleniyor

2025 yılında 1.195 kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaşması ve 2 milyondan fazla yolcunun ülkeye gelmesi bekleniyor.

Bu rakamlar, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi açısından ne kadar önemli bir noktaya ulaştığını ve önümüzdeki yıllarda bu sektörün daha da büyüyeceğini gösteriyor.